Мэр Ярославля запретил выход на лед

В Ярославле 17 марта вышло постановление мэра Ярославля Артема Молчанова, запрещающее выход на лед. Документ опубликован на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проверка льда в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Проверка льда в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Запрет касается как выхода на лед водных объектов граждан, так и выезда транспортных средств. Ограничение вступило в силу с 18 марта и действует «до окончания прохождения ледохода и таяния ледового покрова». Такого рода запреты вводятся для любителей весенней ледовой рыбалки.

Согласно областного закону «Об административных правонарушениях», штраф за выход на лед составляет 3 тыс. руб., за выезд транспортного средства - 5 тыс. руб.

Андрей Иванов