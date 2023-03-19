Жители Удмуртии не могут вылететь из Сочи в связи с неблагоприятными погодными условиями

18 марта пассажиры рейса I8-501 Ижевск — Сочи, который совершал вынужденную посадку в Махачкале из-за неблагоприятных погодных условий, прибыли к месту назначения в Сочи. Об этом в Telegram сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

«В такой ситуации оказались не только мы — на запасные аэродромы отправились все самолеты, летевшие в Сочи из разных стран и регионов России. Перегрузка принимающих аэродромов привела к некоторым затруднениям в оказании услуг, в том числе и нашим пассажирам»,— прокомментировал господин Семенов.

Он добавил, что с руководством «Ижавиа», выполняющей рейсы Ижевск — Сочи, проведен разбор ситуации по всем поступившим обращениям. В авиакомпании заверили, что пассажирам рейса I8-501 возместят все расходы, а также все заявления, касающиеся задержек других рейсов, будут рассматривать в приоритетном порядке.

Как сообщает «Ъ», «Аэрофлот» также отменил все рейсы в Сочи, где действует желтый уровень погодной опасности из-за тумана. По прогнозам метеорологов туман сохранится до вечера 19 марта.