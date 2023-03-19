«Аэрофлот» отменил рейсы из Екатеринбурга в Сочи и обратно

«Аэрофлот» отменил 19 марта рейсы из Екатеринбурга в Сочи и в обратном направлении. 20 марта не состоятся вылеты из Сочи и столицу Урала. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Причиной стали неблагоприятные метеоусловия в аэропорту Сочи. Пассажиры могут переоформить билет на другие даты или оформить возврат средств.

Ранее международный аэропорт Сочи перешел на работу по фактической погоде из-за тумана и плохой видимости. До улучшения погодных условий пассажиров попросили следить за временем вылета рейсов по онлайн-табло. В пресс-службе ГК «Аэродинамика» (оператор сочинского аэропорта) «Ъ-Кубань» сообщили, что организацией питания и размещением пассажиров должны заниматься представители авиаперевозчиков.

«Аэропорты Юга» сообщили, что, по прогнозам метеорологов, туман сохранится до вечера 19 марта. Аэропорт Сочи привлек дополнительный штат для обслуживания пассажиров. Гидрометцентр объявил в Сочи желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 18:00 19 марта.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте