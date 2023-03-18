Аэропорт Сочи перешел на работу по фактической погоде из-за сильного тумана

Международный аэропорт Сочи перешел на работу по фактической погоде из-за тумана и плохой видимости. Сейчас задержаны минимум 18 рейсов. Летевший из Ижевска в Сочи самолет совершил посадку в Махачкале. Улучшение погодных условий ожидается к 13:00 мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международный аэропорт Сочи

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Международный аэропорт Сочи

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

«Аэропорт Сочи работает по фактической погоде, решение о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются командирами воздушных судов»,— сообщили «РИА Новости» в пресс-службе аэропорта.

По данным онлайн-табло, задержан вылет рейсов в Екатеринбург, Стамбул, Белград, Москву, Казань, Баку, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самару и Кемерово. Задержан прилет рейсов из Еревана, Москвы, Стамбула, Екатеринбурга, Томска, Перми и Самары. До улучшения погодных условий пассажиров попросили следить за временем вылета рейсов из Сочи по онлайн-табло.

Компания «Ижавиа» сообщила, что из-за плохой погоды самолет из Ижевска в Сочи приземлился в Махачкале. Вылет отложен до возобновления приема самолетов в аэропорту Сочи.

Анастасия Ларина