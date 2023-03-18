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Коммерсантъ FM
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ФТС России предупредила о возможных затруднениях на пункте пропуска на границе с Литвой

Литовская сторона предупредила о приостановке работы некоторых таможенных информсистем с 19 по 20 марта. В этой связи калининградская таможня предупредила о возможных затруднениях при пересечении границы через международный автомобильный пункт пропуска Чернышевское. Российские программные средства работают в штатно, отметили в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ.

Монтажные работы будут вестись с 8:30 19 марта до 8:00 20 марта, предупредила в устной форме литовская сторона.

В этой связи не будут работать:

  • система обработки таможенных деклараций;
  • интеллектуальная система обработки таможенных деклараций;
  • Национальная система контроля транзита;
  • система сбора и обработки данных о торговых потоках Литвы со странами Евросоюза.

Мария Федотова

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