ФТС России предупредила о возможных затруднениях на пункте пропуска на границе с Литвой

Литовская сторона предупредила о приостановке работы некоторых таможенных информсистем с 19 по 20 марта. В этой связи калининградская таможня предупредила о возможных затруднениях при пересечении границы через международный автомобильный пункт пропуска Чернышевское. Российские программные средства работают в штатно, отметили в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ.
Монтажные работы будут вестись с 8:30 19 марта до 8:00 20 марта, предупредила в устной форме литовская сторона.
В этой связи не будут работать:
- система обработки таможенных деклараций;
- интеллектуальная система обработки таможенных деклараций;
- Национальная система контроля транзита;
- система сбора и обработки данных о торговых потоках Литвы со странами Евросоюза.