ФТС России предупредила о возможных затруднениях на пункте пропуска на границе с Литвой

Литовская сторона предупредила о приостановке работы некоторых таможенных информсистем с 19 по 20 марта. В этой связи калининградская таможня предупредила о возможных затруднениях при пересечении границы через международный автомобильный пункт пропуска Чернышевское. Российские программные средства работают в штатно, отметили в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ.

Монтажные работы будут вестись с 8:30 19 марта до 8:00 20 марта, предупредила в устной форме литовская сторона.

В этой связи не будут работать:

система обработки таможенных деклараций;

интеллектуальная система обработки таможенных деклараций;

Национальная система контроля транзита;

система сбора и обработки данных о торговых потоках Литвы со странами Евросоюза.

Мария Федотова