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В Ижевске состоялось мероприятие в честь девятой годовщины присоединения Крыма к России

В парке имени Кирова Ижевска прошло мероприятие в честь девятой годовщины присоединения Крыма к России. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, на праздничном митинге участвовали студенты и жители города, депутаты и активисты «Единой России» и представители общественных организаций.

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Фото: Александр Бречалов, Telegram

Фото: Александр Бречалов, Telegram

Фото: Александр Бречалов, Telegram

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Фото: Александр Бречалов, Telegram

Фото: Александр Бречалов, Telegram

Фото: Александр Бречалов, Telegram

На главной сцене показывали номера творческие коллективы и артисты республики. Для гостей работали различные развлекательные площадки: исторический квест, игры ГТО, интеллектуальная викторина, а также фотозона и флешмоб.

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