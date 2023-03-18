В Ижевске состоялось мероприятие в честь девятой годовщины присоединения Крыма к России

В парке имени Кирова Ижевска прошло мероприятие в честь девятой годовщины присоединения Крыма к России. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, на праздничном митинге участвовали студенты и жители города, депутаты и активисты «Единой России» и представители общественных организаций.

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На главной сцене показывали номера творческие коллективы и артисты республики. Для гостей работали различные развлекательные площадки: исторический квест, игры ГТО, интеллектуальная викторина, а также фотозона и флешмоб.