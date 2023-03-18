Иран планирует открыть прямые рейсы в Петербург

Иран планирует в ближайшее время открыть прямые авиарейсы в Петербург и Казань. Об этом 18 марта сообщил в интервью ТАСС замминистра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбифиян.

Он отметил, что сейчас уже есть 11 самолетов между Тегераном и Москвой. Замминистра туризма также порекомендовал россиянам посетить все города Ирана и поделился впечатлениями о Москве. «К сожалению, мы не успели посмотреть достопримечательности, но город очень чистый. Когда мы ехали вечером, мне очень понравились освещенные улицы в Москве»,— добавил он.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из петербургского аэропорта Пулково 19 марта запустят самолеты в Азербайджан. Рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines начнут летать в Гянджу.

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