Владимир Путин приехал в Крым в день годовщины включения полуострова в состав РФ

18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, президент РФ Владимир Путин прибыл в Севастополь. Об этом сообщают госагентства.

Президент в сопровождении губернатора Севастополя Михаила Развожаева участвует в открытии школы искусств и центра «Корсунь» у музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Планируется, что Владимир Путин откроет в Севастополе первую очередь парка «Херсонес Таврический», сообщают «Вести Крым».

Как передает «Ъ», эта поездка заранее не анонсировалась.

Договор о вхождении Крыма в состав России был подписан 18 марта 2014 года.

Тат Гаспарян

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