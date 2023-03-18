Путин прибыл в Крым в день годовщины включения полуострова в состав России

Президент России Владимир Путин прибыл в Крым. Местные телекомпании распространяют кадры, как президент в сопровождении губернатора Севастополя Михаила Развожаева участвует в открытии школы искусств и центра «Корсунь». Заранее эта поездка не анонсировалась. Это первый визит президента на полуостров с начала спецоперации на Украине. 18 марта 2014 года был подписан договор о вхождении Крыма в состав России.

Член Общественной палаты РФ, директор парка «Россия — Моя история» Иван Есин в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись и фотографию, как Владимир Путин осмотрел историко-археологический парк «Херсонес Таврический», в частности детский центр «Корсунь» (филиал «Артека») и детскую школу искусств.

Владимира Путина при осмотре объектов сопровождали: автор представленных проектов — митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), губернатор Севастополя Михаил Развожаев, представители строительной организации и сам господин Есин.

«Сегодня мы должны были открывать детскую школу искусств в Херсонесе. Все было готово для видеоконференции и доклада президенту по спецсвязи. А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем»,— написал Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что глава государства 18 марта примет участие в открытии значимого культурно-исторического объекта в Крыму, но по видеосвязи.

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