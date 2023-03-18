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Две гостиницы на 143 места откроются в Нижнем Новгороде в 2023 году

В Нижнем Новгороде в 2023 году откроется арт-отель Bobo на улице Большой Покровской, 6 на 83 места и отель «История» на улице Кожевенной, 3 на 60 мест. Об этом сообщил замгубернатора Олег Беркович в Telegram-канале.

К середине марта гостиницы города могут принять почти 11,2 тыс. туристов. По словам господина Берковича, рост турпотока в регионе скоро будет ограничен инфраструктурой. Ожидается, что в 2024 году в Нижнем Новгороде откроется четырехзвездочный отель на 220 номеров на пересечении улиц Варварской и Академика Блохиной.

Турпоток Нижегородской области в 2022 году составил 3,9 млн гостей, рассказал Олег Беркович в интервью RTVi. Однако по данным Росстата за прошлый год регион принял 2,2 млн туристов.

Елена Ковалева

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