Рейс из Сочи в Ереван отменили из-за сильного тумана

В субботу, 18 марта, из-за сильного тумана рейс из Сочи в Ереван авиакомпании Fly Arna отменен, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Пассажиры рейса должны были вылететь в Ереван в 15:45. Ранее в аэропорту Сочи отменили два рейса авиакомпании Red Wings — в Москву и Тель-Авив.

По данным онлайн-табло на 14:00, задержаны 16 рейсов, среди них — вылеты в Москву, Самару, Баку, Казань, Нижний Новгород, Стамбул, Екатеринбург, Челябинск и Кемерово.

«Аэропорт Сочи работает по фактической погоде, решения о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются командирами воздушных судов»,— сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе авиаузла.

Тат Гаспарян

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