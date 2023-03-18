Сотрудника полиции, подозреваемого в коррупционном преступлении, задержали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали сотрудника отдела полиции №13, подозреваемого в совершении коррупционного преступления. По предварительным данным, задержанным может быть начальник дежурной части отдела.

«Должностное лицо, о противоправном поступке которого идет речь, было выявлено и изобличено в ходе реализации оперативной информации сотрудниками ФСБ и подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. Он уже отстранен от исполнения служебных обязанностей и по итогам служебной проверки будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям за проступок, порочащий честь представителя МВД. В случае признания вины подозреваемый понесет уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством»,— сообщил «Ъ-Урал» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее Свердловский областной суд оставил под арестом бывшего заместителя прокурора Ленинского района Екатеринбурга Илью Загайнова, обвиняемого в получении взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ). В изоляторе он пробудет до 26 марта. По информации СМИ, Илью Загайнову задержали 27 октября, когда он забирал деньги из ячейки Boxberry. Размер взятки, по разным данным, составлял от 2 до 2,5 млн руб. Илья Загайнов частично признал вину.

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