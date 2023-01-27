Экс-зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга оставили под арестом до 26 марта

Свердловский областной суд оставил под арестом бывшего заместителя прокурора Ленинского района Екатеринбурга Илью Загайнова, обвиняемого в получении взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ). В изоляторе он пробудет до 26 марта, рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе суда.

Уточняется, что областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката в защиту Загайнова на постановление Ленинского райсуда Екатеринбурга, однако оставил его без изменений. До этого адвокат Загайнова уже пробовал оспорить решение суда первой инстанции.

Напомним, по информации СМИ, Илью Загайнову задержали 27 октября, когда он забирал деньги из ячейки Boxberry. Размер взятки, по разным данным, составлял от 2 до 2,5 млн руб. Ранее Илья Загайнов частично признал вину. По делу, кроме него, проходят еще два фигуранта, один из них находится под домашним арестом, второй — под подпиской о невыезде.

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