В Кольцово из-за непогоды задержали три рейса

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге 18 марта задержали вылеты трех самолетов, два из которых должны были отправиться в Сочи, и один – в Москву. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, воздушные судна не смогли вылететь из-за тумана. Ведомство организовало работу мобильной приемной в Кольцово.

Рейс Екатеринбург – Сочи авиакомпании «NORDWING» вместо 08:40 18 марта 2023 года планирует вылететь в 20:05, рейс Екатеринбург – Сочи авиакомпании «Победа» вместо 05:55 вылетел в 10:00. Рейс Екатеринбург – Москва авиакомпании «Победа» вместо 07:05 планируется вылететь в 16:55.

Международный аэропорт Сочи перешел на работу по фактической погоде из-за тумана и плохой видимости. Улучшение погодных условий ожидается к 13:00 (по московскому времени). До улучшения погодных условий пассажиров попросили следить за временем вылета рейсов по онлайн-табло.

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