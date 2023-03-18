Спрос на новые автомобили в феврале в Петербурге вырос на 54%

Индекс контрактирования новых автомобилей в феврале по сравнению с январем вырос на 54%. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные ассоциации «Автомобильные лидеры России» (РОАД) и группы компаний «Прагматика».

Как уточнили специалисты, индекс рассчитывается на основе заключенных и расторгнутых контрактов на покупку авто в дилерских центрах в течение месяца. Этот показатель растет второй месяц подряд. В январе отмечался рост на 19%. При этом февральские результаты в компаниях назвали лучшей динамикой за последние 2,5 года.

«Февральский ажиотаж на авторынке связан с желанием покупателей успеть приобрести машины по госпрограммам, лимиты на которые к концу месяца были исчерпаны, а также широким выбором автомобилей китайских брендов на складах у дилеров»,— добавил директор по развитию «Прагматики» Александр Шапринский.

Подобные показатели достигнуты также благодаря ввозу автомобилей из-за рубежа по параллельному импорту. В особенности активно продавались машины из Китая и Кореи. Лидером по числу контактов стала китайская компания Chery, доля которой выросла на 16%. Эксперты отметили спрос на другие китайские бренды — Omoda, Exeed, Haval.

Renault и Hyundai показали самые сильные сокращения доли — 8% и 6% соответственно. Доля Mazda, Volkswagen, BMW, Kia и Ford упала на 2-3%.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в Санкт-Петербурге возросло количество автодилерских центров, продающих машины из Китая. В настоящее время их 77.

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