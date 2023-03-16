Китайские авто в Петербурге можно купить в 77 дилерских центрах

В Санкт-Петербурге возросло количество автодилерских центров, продающих машин из Китая. В настоящее время их уже 77, в то время как в прошлом году бренды из Поднебесной можно было приобрести всего в 45 точках, пишет 16 марта «Деловой Петербург» со ссылкой на «Автостат».

В настоящее время в Петербурге представлены Chery, Geely и Haval, Omoda, Faw, Changan Skywell и ряд других марок. Автомарки из Китая планируют увеличить объем продажи в Петербурге, в то же время дилерские центры также заинтересованы в новом сотрудничестве, чтобы заместить бреды, прекратившие поставки авто в Россию.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге начнется продажа автомобилей китайского бренда VGV, входящего в китайскую госкомпанию Sinotruck.

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