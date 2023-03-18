В Краснодарском крае за сутки выявили 365 случаев коронавируса

На Кубани за минувшие сутки коронавирусом заразились 365 человек. Самому младшему пациенту — четыре месяца, а старшему — 98 лет, сообщает оперативный штаб региона.

В числе заболевших 233 женщины, 132 мужчины и 39 детей. В региональном министерстве здравоохранения рассказали, что на амбулаторном лечении находятся 1813 человек, в стационарах — 312 пациентов.

Больше всего случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Краснодаре — 95. В Горячем Ключе выявили 25 случаев коронавируса, в Тбилисском районе — 23, Ейском — 16, Тихорецком — 15. Еще 14 человек заболели в Кореновском районе, в Новороссийске и Сочи — по 13, в Приморско-Ахтарском и Тимашевском районах выявили по 12 новых пациентов.

Всего с начала пандемии в регионе подтвердили 354 185 случаев коронавируса. С выздоровлением выписали 340 896 человек, спасти не удалось 11 164 пациента.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram