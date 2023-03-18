Аренда квартир в Петербурге за год подешевела на 12%

Аренда однокомнатной квартиры в Петербурге за год подешевела на 12,1% — с 30,7 тыс. руб. до 27 тыс. руб. в месяц. Об этом 18 марта пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные «Циан.Аналитика».

Как отмечают специалисты, стоимость двухкомнатной квартиры также снизилась — теперь вместо 49,3 тыс. руб. стоят 42,9 тыс. руб. в месяц (-13%). В Ленинградской области средняя стоимость однокомнатной квартиры упала с 22 тыс. руб. до 20,1 тыс. руб. (-8,6%), двухкомнатной — с 29,4 тыс. руб. до 26,8 тыс. руб. (-8,8%).

Спрос на аренду жилья в Петербурге остается на прежнем уровне. Предложение же за год выросло вдвое. При этом в Москве спрос за год поднялся на 11%, а предложение — 2,2 раза.

«Снижение спроса на первичном рынке из-за роста ипотечных ставок пока не привело к удорожанию аренды — ставки стагнируют, но в среднесрочной перспективе ожидается частичное перераспределение спроса из сегмента купли-продажи в сегмент аренды. Это и станет главным фактором поддержки рынка сдачи жилья — в годовой динамике уже виден рост активности потенциальных арендаторов»,— добавил руководитель «Циан.Аналитика» Алексей Попов.

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