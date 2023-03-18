Городские власти отменили аукцион на аренду участка под ТЦ рядом с будущим аквапарком

Департамент имущественных отношений (ДИО) Перми отменил аукцион на право аренды земельного участка на ул. Калинина, 102а, под строительство торговых центров и торгово-развлекательных комплексов. Торги должны были состоятся еще 16 марта.

Фото: кадастровая карта Перми

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в ДИО, аукцион был отменен из-за необходимости доработки документации – в нее предполагается внести условие об обязательном согласовании фасадных решений объекта капитального строительства, планируемого к размещению на земельном участке.

Земельный участок планируется к вовлечению в оборот в 2023 году, добавили в ДИО. На сегодняшний день изменение вида разрешенного использования земельного участка не планируется.

Напомним, площадь участка составляет 3 тыс. кв. м, а начальная цена лота и размер годовой арендной платы — 2,4 млн руб. Участок находится в зоне оптовой торговли и открытых рынков Ц-6. Согласно справочнику 2ГИС, с одной стороны территорию окружает частный сектор, а с другой расположен Западный обход Перми. Срок аренды площадки — 5 лет и 6 месяцев.

Отметим, что поблизости от этого участка на ул. Калинина, 102а, планируется строительство аквапарка. Аквапарк должен расположиться на ул. Калинина, 84, раньше там предполагалось разместить краевую инфекционную больницу. Однако потом краевые власти выбрали для инфекционной больницы площадку в Индустриальном районе, на ул. Леонова, 84. Структура региональных властей «Фонд развития Пермского края» вместе с инвестором — ООО «Востоксвязь» готовятся к реализации этого проекта.