Великобритания поможет Казахстану в поиске альтернативных маршрутов экспорта нефти

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон планирует помочь Казахстану в поиске альтернативных маршрутов для экспорта энергоносителей. По словам господина Клеверли, Великобритания также стремится снизить негативное влияние санкций в отношении России на Казахстан.

«Казахстан также ясно дал понять, что будет уважать санкции и не станет лазейкой для их обхода. Мы благодарны за открытый диалог по этому вопросу. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы свести к минимуму экономическое воздействие на Казахстан от войны России на Украине»,— сказал господин Клеверли в интервью казахстанскому интернет-журналу «Власть».

«Мы продолжим работать вместе с правительством (Казахстана — "Ъ".) для изучения способов защиты и диверсификации казахстанской экономической базы, это в наших интересах, чтобы у Казахстана был ряд вариантов работы, со своими международными партнерами при помощи британского опыта, инвестиций»,— добавил Джеймс Клеверли.

В частности, Великобритания будет помогать Казахстану в поддержании проекта «Среднего коридора» для поиска альтернативных пути для экспорта казахстанских продуктов, в том числе нефти и газа.

В июне 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана не собирается нарушать санкции Запада в отношении России при взаимодействии с ней. В декабре того же года МИД Казахстана признал негативное влияние санкций в отношении России на экономику страны