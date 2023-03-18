Больше четверти россиян хранят сбережения в наличных

Россияне предпочитают хранить сбережения либо в наличной форме, либо вкладывать их в покупку недвижимости и дорогой техники, следует из данных доклада факультета социальных наук НИУ ВШЭ «Как россияне справляются с новым кризисом: социально-экономические практики населения», его приводит ТАСС. Самая непопулярная форма сбережений — акции и ценные бумаги.

Хранить сбережения в наличных или покупать недвижимость и технику предпочитают 26% опрошенных, еще 23% хранят сбережения на банковском депозите. В акции и ценные бумаги сбережения вкладывают 6% опрошенных, инвестирование или открытие бизнеса как форму сбережений используют 8% опрошенных россиян.

Как уточняют авторы доклада, большинство респондентов выбрали только один вариант ответа — это косвенно свидетельствует о том, что россияне не привыкли диверсифицировать активы. Один вариант выбрали 60% опрошенных, 27% — ни одного, и только 13% — два и более варианта.

Как отмечают авторы доклада, для большинства выгодность инвестиций заключается не столько в получении доходов, сколько в сохранности накоплений. Более обеспеченные россияне ответили, что в 2022 году их поведение в отношении денежных сбережений не изменилось — они не стали тратить сильно меньше.

Опрос проводился Исследовательской группой «Циркон» в октябре 2022 года по заказу НИУ ВШЭ. Анализировали две тысячи анкет.

Анастасия Ларина