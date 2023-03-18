В Челябинске на полгода закроют движение трамваев до областной больницы

В связи с капитальным ремонтом путей в Челябинске с 1 апреля закроют движение трамваев по Свердловскому проспекту на участке от улицы Блюхера до Труда, а также по Труда от Свердловского проспекта до Красной. Ограничения продлятся до 15 октября, сообщают в казенном учреждении «Организатор перевозок Челябинской области».

На время ремонта трамваи №6 будут следовать от ЧТЗ только до театра оперы и балета. Маршрут №17 будет ходить Чичерина — Кирова — депо №1. Трамвай №20 проследует от ЧМК до депо №1.

Для удобства пассажиров организуют компенсационный автобусный маршрут «Калинина — Областная больница» с интервалом движения транспорта 12–16 минут.