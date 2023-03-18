С топ-менеджеров группы «Витус» взыскивают 4,27 млрд рублей

В рамках дела о банкротстве ПАО «Волга Капитал» (совладелец инвесткомпании «Витус») поступило новое заявление о включении в реестр требований кредиторов должника. По данным «СПАРК-Интерфакс», заявитель — ООО «Профит Плюс», дочерняя структура «Витуса». Указано, что компания требует с ПАО «Волга Капитал» 4,27 млрд руб. Основанием для предъявления требований послужило заявление конкурсного управляющего ООО «Профит Плюс» Станислава Островского о привлечении к солидарной субсидиарной ответственности на указанную сумму десяти контролирующих должника лиц, в числе которых ПАО «Волга Капитал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации в картотеке суда, предварительное заседание по рассмотрению заявления господина Островского состоится 21 марта. Ответчиками по нему, помимо ПАО «Волга Капитал», выступают бывшие директора ООО «Профит Плюс» Игорь Черненко и Сергей Зорин, единственный учредитель общества — ныне недействующее ООО «Третий Рим Финансовые Услуги», бывшая совладелица этой компании Елена Опланчук и экс-руководитель ООО Дмитрий Курилов. Управляющий «Профит Плюс» хочет также привлечь к субсидиарной ответственности ООО «Третий Рим», ООО «Инвестиционная компания “Витус”», его гендиректора Дмитрия Балтачева и бывшего соучредителя ИК Дмитрия Попова.

Группа «Витус» объединяла компании, основная часть которых работала на рынке ценных бумаг, привлекая активы физических и юридических лиц. Исторически первое юрлицо — ООО «ИК “Витус”» — было старейшим участником рынка инвестиционных услуг в Прикамье и работало с 1992 года. В июле 2018 года Центробанк отозвал у инвесткомпании лицензию за операции по манипулированию рынком. В 2020 году ЦБ подал в суд заявление о ликвидации ООО «ИК “Витус“», однако первая инстанция его не удовлетворила, а апелляционная оставила это решение без изменений, в итоге юрлицо по-прежнему действует. Экс-юрист группы Максим Кутовой также подавал заявление о признании ООО «ИК “Витус”» банкротом из-за задолженности в 344,9 тыс. руб., однако оно было возвращено заявителю. Вместе с тем дочернее ПАО «Волга Капитал», владеющее 43,56% в уставном капитале ООО «ИК “Витус“», а также дочерние общества инвесткомпании — ООО «Витус Инвестиции» и ООО «Профит Плюс» — были признаны несостоятельными.