Демократы обвиняют Трампа в сокрытии подарков от властей других стран

Экс-президента США Дональда Трампа обвиняют в том, что он не зарегистрировал более сотни подарков от иностранных правительств и руководителей государств на общую сумму около $291 тыс. Обвинения (.pdf) указаны в докладе демократов из комитета палаты представителей США по надзору.

По их информации, в число незарегистрированных подарков господина Трампа входили, в частности, золотые клюшки для гольфа от экс-премьера Японии Синдзо Абэ стоимостью до $3,755 и шелковый ковер от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева стоимостью до $12 тыс. Кроме того, зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер получил от принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана кинжал стоимостью $24 тыс и два набора мече стоимостью $8,8 тыс.

В настоящее время закон США об иностранных подарках и украшениях запрещает президентам и федеральным чиновникам присваивать иностранные подарки дороже $415. По закону господин Трамп должен был передать подарки на хранение государству.

Эрдни Кагалтынов