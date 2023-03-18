В подконтрольной Украине части Херсонской области уберут русский язык из «общественной жизни»

Глава военной администрации подконтрольной Украине части Херсонской области Александр Прокудин сообщил в Telegram-канале о планах убрать «из общественной жизни» использование русского языка.

«Скажу одно — русского языка не будет в общественной жизни Херсонской области. Не будет его на празднике Первого звонка, на вывесках учебных заведений, в органах государственной власти, не будет его в меню моего любимого кафе на улице Суворова»,— написал господин Прокудин.

Он сообщил, что встретился с уполномоченным по защите государственного языка Тарасом Кременем. Политики разрабатывают программу по развитию украинского языка. «Мы платим большую цену за свою свободу. Поэтому в области не будет языка врага, с маниакальной последовательностью уничтожающего все украинское»,— отметил глава администрации.

30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал соглашение о присоединении Запорожской области, Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской области к России. Херсон был занят российскими войсками в марте 2022 года. В ноябре Минобороны объявило о маневре российских войск на левый берег Днепра. В город вошли войска Украины.

13 марта министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова сообщила, что с 1 сентября изучение украинского языка в школах региона перестанет быть обязательным. Родители смогут выбирать, какой язык их дети будут изучать в качестве родного — русский или украинский.

Эрдни Кагалтынов