Госдеп США одобрил возможную продажу Греции 76 машин морской пехоты на $268 млн

Государственный департамент США одобрил потенциальное заключение контракта на поставку Греции 76 бронированных машин морского десанта AAV-7A1, 63 пулеметов 50-го калибра, гранатометов MK-19 и сопутствующего оборудования, сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского Пентагона.

О разрешении на сделку Госдеп уведомил Конгресс, у которого есть 30 дней на то, чтобы заблокировать ее заключение.

Вчера, 17 марта, агентство одобрило потенциальную сделку по продаже Польше 800 ракет AGM-114R2 Hellfire и сопутствующего оборудования за $150 млн.

Эрдни Кагалтынов