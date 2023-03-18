В храме апостолов Петра и Павла в Москве произошел пожар

На Басманной слободе в храме апостолов Петра и Павла произошел пожар, горели строительные леса на площади 10 кв. м, пострадавших нет, сообщили РЕН ТВ в МЧС.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло внутри здания, храм находится на реконструкции.

Храм апостолов Петра и Павла в Басманной слободе — православный храм, построенный в 1692 году в период правления Петра I. 1 февраля газета «Московский комсомолец» сообщила, что в ходе ревставрации специалисты обнаружили на стенах храма элементы росписи, сохранившиеся с 18 века.

Эрдни Кагалтынов