Зампред правительства Херсонской области сообщил об остром дефиците кадров на промпредприятиях

Промышленные предприятия Херсонской области испытывают острый дефицит кадров из-за оттока населения, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства региона Семен Машкауцан.

По словам господина Машкауцана, основной проблемой для развития предприятий области являются боевые действия. Основная часть промышленного комплекса региона находится в зоне обстрелов, сообщил зампред областного кабмина.

«У нас серьезный отток населения. На начало 2022 года население Херсонской области составляло порядка 1 млн человек. На сегодняшний день населения у нас не более 310 тыс. У нас серьезные проблемы с кадрами»,— сказал господин Машкауцан.

Он отметил, что основная часть предприятий области (234 компании) находится на правом берегу Днепра под контролем Украины. На левом берегу, по его словам, находятся 100 предприятий, 70 из них — пищепром, 24 — предприятия обрабатывающей промышленности.

30 сентября президент РФ Владимир Путин включил ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области в состав России. Херсон был занят российскими войсками в марте 2022 года. В ноябре Минобороны объявило о маневре российских войск на левый берег Днепра.

Эрдни Кагалтынов