Роспотребнадзор: в России отсутствует опасность распространения болезни из Танзании

Опасности распространения неизвестной болезни, обнаруженной в Танзании, в России нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. В ведомстве заявили, что в России случаи с подобной симптоматикой не отмечались, на пунктах пропуска через госграницу проводится контроль прибывающих лиц.

Вчера, 17 марта, Минздрав Танзании сообщил, что на северо-западе страны пять человек умерли от неизвестной болезни. Признаки неопознанного заболевания выявили у семи человек. В ведомстве заявили, что симптомы болезни включают лихорадку, рвоту, кровотечения и почечную недостаточность.

Роспотребнадзор отметил, что описанные симптомы могут указывать на ряд инфекционных заболеваний: лихорадку денге и лихорадку чикунгунья, лептоспироз, а также болезнь, вызванную вирусом Эбола.

Эрдни Кагалтынов