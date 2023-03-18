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Коммерсантъ FM
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Роспотребнадзор: в России отсутствует опасность распространения болезни из Танзании

Опасности распространения неизвестной болезни, обнаруженной в Танзании, в России нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. В ведомстве заявили, что в России случаи с подобной симптоматикой не отмечались, на пунктах пропуска через госграницу проводится контроль прибывающих лиц.

Вчера, 17 марта, Минздрав Танзании сообщил, что на северо-западе страны пять человек умерли от неизвестной болезни. Признаки неопознанного заболевания выявили у семи человек. В ведомстве заявили, что симптомы болезни включают лихорадку, рвоту, кровотечения и почечную недостаточность.

Роспотребнадзор отметил, что описанные симптомы могут указывать на ряд инфекционных заболеваний: лихорадку денге и лихорадку чикунгунья, лептоспироз, а также болезнь, вызванную вирусом Эбола.

Эрдни Кагалтынов

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