В Танзании пять человек умерли от неизвестной болезни

В регионе Кагера на северо-западе Танзании пять человек умерли от неизвестной болезни, сообщило издание Arab News со ссылкой на Минздрав страны. Признаки неопознанного заболевания выявили у семи человек.

«Симптомы включают лихорадку, рвоту, кровотечения и почечную недостаточность»,— указано в заявлении Минздрава страны. Заболевание, по данным ведомства, провоцирует неопределенная инфекция.

Главный инфекционист Танзании Тумаини Нагу уже заявила, что в область направили группу медиков для расследования медицинского инцидента. «У пациентов и умерших взяты образцы, чтобы определить источник и тип болезни»,— сообщила госпожа Нагу. В то же время она призвала сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Беднейшие регионы мира, такие как Тропическая Африка, страдают от изменений климата. Среди прочего ливни и наводнения провоцируют распространение инфекционных болезней.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Иммунодефицит под шум дождя».

Григорий Лейба