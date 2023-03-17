Кадыров пообещал 10 млн руб. за пленение украинского военного, сжегшего Коран

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал заплатить 5 млн руб. за убийство украинского военного, сжегшего Коран, за его пленение — 10 млн руб. Ранее он опубликовал видео из TikTok, на котором, как утверждается, украинские военные используют страницы Корана для розжига.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ

«За ликвидацию этой мрази объявляю награду в 5 млн руб. За взятие живым — в два раза больше — 10 млн руб. Когда бы это ни произошло — сегодня, завтра, через год, деньги будут ждать. И без разницы, кто это сделает: взвод, группировка, одиночка, сосед по окопу, деньги будут переданы в полном объеме»,— написал Рамзан Кадыров в Telegram.

В апреле 2022 года Рамзан Кадыров обещал $1 млн за информацию о «шейх-мансуровского и дудаевского батальонах», которые, по его словам, участвуют в конфликте на Украине.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».