Вице-премьер РФ предложил открыть Крымский мост для грузовиков

По Крымскому мосту планируется возобновить движение грузовых автомобилей с досмотром. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина по развитию Крыма и Севастополя.

«Мы вчера посоветовались, если вы одобрите, наверное, начнем пускать уже небольшие машины, грузовики, типа "ГАЗелей", с полным досмотром. Досмотровые мероприятия у нас позволяют это сделать, порожние грузовые машины тоже будем пускать, тем самым разгрузив трассу на Ростов»,— отметил Марат Хуснуллин.

Сейчас по мосту могут проезжать только легковые машины, автобусы и поезда. Грузовики пересекают Керченский пролив через паромную переправу.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, после чего произошло возгорание цистерн соседнего грузового поезда. В результате обрушились два пролета автомобильной части моста. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановили в тот же день. Движение по правой автомобильной части моста возобновили 5 декабря, по левой — 23 февраля.

Татьяна Ручкина

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