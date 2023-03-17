До конца 2024 года автодороги вокруг Азовского моря замкнут в кольцо

В 2023 году сеть автодорог вокруг побережья Азовского моря замкнут в кольцо. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Он отметил, что в 2023 году завершат обход Аксая и обход Краснодара. В конце года будет доделана часть участка от Краснодара до Керченского моста. Строительство части дороги до Керченского моста будет полностью завершено в 2024 году.

«Четырехполосная новая дорога. Таким образом, мы Азовское море полностью возьмем в автомобильное кольцо»,— отметил Марат Хуснуллин.

17 марта управление Краснодарской краевой госэкспертизы проектов территориального планирования одобрило проект реконструкции участка автодороги «Западный подъезд к г. Краснодар». Протяженность обхода составит 51 км.

Татьяна Ручкина

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