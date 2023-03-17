В Волгограде отремонтируют мост на 3-й Продольной за 430 млн рублей

На портале «Госзакупки» появился тендер на ремонт путепровода № 6 в Дзержинском районе Волгограда. На эти цели выделили 430,8 млн руб.

Имеющийся ввиду мост является частью двухуровневой развязки на перекрестке Третьей Продольной магистрали и улицы Ангарская. Его длина составляет почти 100 м, а ширина — 36,9 м.

Мост возвели в 1985 году. В последний раз его ремонтировали в 2006-м. В 2020-м путепровод обследовали городские власти и пришли к выводу, что его пора реконструировать.

На объекте отремонтируют пролеты, опоры и деформационные швы, заменят ограждение. В качестве покрытия проезжей части используют щебеночно-мастичный асфальтобетон. Также обновят покрытие и на тротуарах моста.

Работы планируют закончить в 2026 году.

Дарья Васенина