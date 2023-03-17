Микроавтобус в Красном селе сбил группу пешеходов, пострадали шесть человек

На улице Первого Мая в Красном Селе микроавтобус на большой скорости сбил группу пешеходов, стоявших на переходе рядом с остановкой общественного транспорта вечером в пятницу, 17 марта. Пострадали шесть человек, из которых беременная женщина и три ребенка.

Два человека находятся в тяжелом состоянии. У остальных травмы средней степени тяжести, уточняет 78.ru. По данным комздрава Петербурга, госпитализировали три человека. Водителя микроавтобуса задержали на месте. Им оказался уроженец Петербурга 1994 года рождения.

«Водитель микроавтобуса, уходя от столкновения с легковушкой, выехал на тротуар и буквально сбил целую группу людей. На месте несколько машин скорой помощи, реанимация»,— отметили очевидцы.

Прокуратура Красносельского района Петербурга устанавливает обстоятельства произошедшего. На месте происшествия находится и. о. прокурора района Михаил Солодов.

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