В Севастополе в очередь на получение земли встали 3500 членов семей участников СВО

В очередь на получение земельных участков в Севастополе, предназначенных для участников спецоперации и их родственников, встали 3,5 тыс. человек. Об этом губернатор города Михаил Развожаев сообщил на совещании с Владимиром Путиным по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Глава Крыма Сергей Аксенов также отметил, что в республике выделение земельных участков является основной мерой поддержки семей участников СВО. Их выделяют в приморской зоне региона.

«У нас все массивы для всех участников специальной военной операции всех родов, видов войск, Росгвардии и так далее, независимо даже для гражданских, кто участвует, выделены»,— отметил Сергей Аксенов.

В конце ноября 2022 года в Севастополе приняли закон, по которому земельные участки под ИЖС будут бесплатно предоставляться в приоритетном порядке жителям города, участвующим в СВО. Их будут выделять на Северной стороне, в районе 5-го и 7-го километров, Сапунгорской, Молочной балки.

Татьяна Ручкина

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