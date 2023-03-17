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«РИА Новости»: США изменили направление полетов своих беспилотников возле Крыма

Над Черным морем работает американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk, сообщает CNN со ссылкой на данные сайта FlightRadar24. По данным «РИА Новости», траектория его полета свидетельствует, что США изменили маршруты полета беспилотников.

RQ-4 Global Hawk летел на высоте 52 тыс. футов (почти 16 км) над южной частью Черного моря. Траектория его полета показывает, что он вошел в международное воздушное пространство над Черным морем из Румынии и проследовал с запада на восток. По данным FlightRadar24, беспилотник находился в международном воздушном пространстве к юго-востоку от Крыма и к западу от Сочи.

«РИА Новости» сообщает, что сегодня, 17 марта, удаление маршрута от самой южной точки Крыма увеличилось. Если раньше в среднем эти аппараты пролетали мимо полуострова на минимальной дистанции 80–100 км, то в этот раз БПЛА прошел на расстоянии 150 км.

Падение дрона-разведчика США произошло 14 марта неподалеку от побережья Крыма. Российские военные подняли в воздух истребители для идентификации, непосредственного контакта с аппаратом не было, отмечали в Минобороны РФ. Американские военные утверждали, что он упал из-за маневра российского истребителя Су-27.

После этого инцидента США проводят оценку операций дронов, сообщает CNN.

Мария Федотова

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