Глава МИД Украины не исключил утраты контроля над другими городами в случае потери Бахмута

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников ускорить поставки боеприпасов на фоне ситуации вокруг Бахмута (Артемовска). Об этом он заявил в интервью украинской службе BBC, выдержку из него приводят украинские СМИ. У ВСУ в боях за Бахмут очень высока потребность в боеприпасах, отмечают СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Segar/File Photo, Reuters Фото: Mike Segar/File Photo, Reuters

Господин Кулеба заявил, что если Бахмут падет, то следующими будут другие города. «Поэтому, чтобы спасти жизни там… мы должны воевать в Бахмуте, пока можем физически»,— сказал министр.

«Мы хотим, чтобы партнеры действовали быстрее (с поставками боеприпасов.— ''Ъ''). И если одна поставка откладывается на один день, значит, кто-то погибнет на передовой»,— подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Бои за Бахмут, находящийся в подконтрольной Украине части Донецкой области, идут с лета 2022 года.

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Мария Федотова