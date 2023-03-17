Банк России проверит скачок курсов валют на бирже на манипулирование

Центробанк проверит на предмет манипулирования скачок курсов доллара и евро на бирже, который произошел 16 марта, когда валюты подорожали до максимума за 11 месяцев. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она добавила, что на данный момент банк не видит спекуляций и считает колебания нормальной практикой.

«Каких-то действий спекулятивных мы не видим. Но действительно были движения курса, в середине марта особенно. Это связано с тем, что мы видели концентрацию открытых позиций в преддверии экспирации (исполнения) на бирже фьючерсных контрактов»,— сказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Глава регулятора объяснила скачок валют снижением ликвидности валютного рынка. Поэтому, по ее словам, ситуация входит в нормальную рыночную практику. Тем не менее Банк России обсуждает с Мосбиржей улучшение дизайна торгов, чтобы время расчета фиксинга увеличилось.

16 марта на пике доллар прибавил почти 2% и достиг 77,49 руб.— это максимум после 21 апреля 2022 года. Кроме того, произошел резкий рост волатильности торгов долларом, евро и юанем с поставкой «завтра». Участники рынка в разговоре с «Ъ» не исключили манипуляции курсами.

Подробнее — в материале «Коррекция машин».

Анастасия Ларина