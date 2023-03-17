В Геленджике приступили к техническому этапу рекультивации мусорного полигона

В Геленджике начался второй этап рекультивации мусорного полигона — технический. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Алексей Богодистов.

Он отметил, что на площадке начали формировать рельеф полигона и его разравнивание. Всего полигон разделили на 28 так называемых осей, расстояние между которыми 25 м. После формирования тела полигона начнется его благоустройство, во время которого на более 90% территории высадят зеленые насаждения.

«Работы ведутся круглосуточно, в две смены. Задействовано 50 человек, 10 самосвалов, пять экскаваторов, три бульдозера и каток»,— отметил Алексей Богодистов.

Полигон в селе Кабардинка не используется для размещения мусора уже более пяти лет. На его территории размещено 6,5 млн кубометров отходов, а в негативной зоне проживает 120 тыс. человек. В 2022 году власти Кубани сообщили о рекультивации полигона.

Владимир Путин поддержал инициативу включить объект в федеральный проект «Генеральная уборка». В связи с этим Краснодарскому краю выделили из федерального бюджета 257 млн руб.

Татьяна Ручкина

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