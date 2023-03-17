Исторического минимума достигла смертность от туберкулеза в Свердловской области

В Свердловской области в 2022 году смертность от туберкулеза составила 5,6 случаев на 100 тыс. человек, что на 23,3% ниже показателей предыдущего года, сообщили в пресс-службе Областного медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний. В 2022 году смертность от заболевания достигла нового исторического минимума.

В 2022 году зарегистрировано 2,2 тыс. случаев туберкулеза, что на 4,8% выше показателей 2021 года. В структуре заболевших почти 80% — это лица из группы риска: безработные, пожилые, дети и подростки с ослабленным иммунитетом, беженцы. В основном это люди трудоспособного возраста.

Напомним, в конце декабря 2022 года туберкулез обнаружили в школе №75 Екатеринбурга у одного из учеников. Тогда свердловский Роспотребнадзор обязал школу провести санитарную обработку помещений.

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Диана Сунагатуллина