В школе Екатеринбурга обнаружили туберкулез

В школе №75 Екатеринбурга у одного из учеников обнаружили туберкулез, сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора. Случай заболевания выявили еще в конце декабря.

Роспотребнадзор обязал школу провести санитарную обработку помещений. По данным ведомства, она была проведена дважды – в декабре и январе.

При этом родители учащихся заявили ЕАН, что во время новогодних каникул обработка помещений не проводилась. «Дети, как и было запланировано, пошли в школу 9 января. И только через четыре дня там провели обработку. Санитарные врачи работали в школе, когда там находились дети»,– цитирует издание одного из родителей.

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