В Пензенской области начали формировать новый состав Общественной палаты

В Пензенской области обновят состав региональной Общественной палаты. Об этом сообщила пресс-служба местного заксобрания.

ОП будет состоять из 33 членов. Кандидатов, по 11 человек, утвердят губернатор Олег Мельниченко, законодательное собрание региона и избранные ранее члены палаты.

Предложить кандидатов могут организации, не менее трех лет представляющие и защищающие права, а также законные интересы профессиональных и социальных групп. Предполагаемый член Общественной палаты должен быть прописан в Пензенской области.

Войти в состав ОП могут не только обычные граждане, но и представители некоммерческих организаций (НКО не должна попадать под запреты федерального закона № 32 «Об Общественной палате Российской Федерации»). Заявки от кандидатов рассмотрят в течение 30 дней, отсчитываемых от 16 марта.

Дарья Васенина