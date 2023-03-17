Казанский лицей пояснил смысл вскидывания детьми рук под песню «Я русский»

Администрация лицея № 186 считает, что фрагмент записи с учениками школы, где они вскидывают руки под песню «Я русский» был вырван из контекста.

«Частью номера стала поддержка из зала учащимися школы, которые во время припева поднимали руки вверх (пальцы в кулаке). Такой прием усиления вокального номера, без двойного дна или дополнительных посылов»,— говорится на странице лицея в интернете.

В школе считают, что «в наше время, поднятый кулак символизирует солидарность и социализм, а также единство, силу». «Символ восходит к древней Ассирии, где он представлял сопротивление насильственным действиям»,— отметили в лицее.

Напомним, в Казани разгорелся скандал из-за видеозаписи с репетиции школьного фестиваля «Большая перемена». На ней педагог заставлял подростков вскидывать вверх руку под фразу «я русский» во время прослушивания одноименной песни исполнителя Shaman. Дети это делали неохотно. «Я понимаю, что кто-то нерусский, но граждане или нет? Нет? Лучше тогда эмигрировать»,— сказала она детям. Управление образования Казани объяснило общественную реакцию на видео «недопониманием», но сообщило, что педагогу «указали» на необходимость «внимательнее выбирать слова и корректнее общаться с учениками». Директор лицея № 186 Азит Замалдинов заявил «Ъ», что видео было «смонтировано».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"