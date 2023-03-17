«Что, у нас мало так патриотов?»

В Казани разгорелся скандал из-за видеозаписи с репетиции школьного фестиваля «Большая перемена». На ней педагог заставлял подростков вскидывать вверх руку под фразу «я русский» во время прослушивания одноименной песни исполнителя Shaman. Дети это делали неохотно. «Я понимаю, что кто-то нерусский, но граждане или нет? Нет? Лучше тогда эмигрировать»,— сказала она детям. В лицее №186, где, как стало известно „Ъ“, происходили события, 14 школьников — иностранные граждане. Управление образования Казани объяснило общественную реакцию на видео «недопониманием», но сообщило, что педагогу «указали» на необходимость «внимательнее выбирать слова и корректнее общаться с учениками». Директор лицея в беседе с «Ъ» назвал видеозапись «смонтированной» и сказал, что на фестивале школа заняла первое место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ

Управление образования Казани отреагировало на распространенное в соцсетях и СМИ видео, где педагог призывала школьников поднимать руку под песню «Я русский». Как считают чиновники, «возникло недопонимание». «Кусочек репетиции одного из творческих номеров попал в соцсети, и, как любое вырванное из контекста сообщение, оно вызвало противоречивые толкования»,— говорится в сообщении чиновников, размещенном в Telegram-канале «Казанское образование» (ссылка на этот канал есть на официальном портале мэрии Казани).

В управлении пояснили, что в этой школе (по информации „Ъ“, речь идет о многопрофильном лицее №186 «Перспектива») готовились «к фестивалю „Большая перемена“ — почти как „Студенческая весна“, только для школьников» и для конкурсной программы выбрали песню исполнителя Shaman «Я русский». Частью номера, по данным городских властей, «стала поддержка из зала учащимися школы, которые во время припева поднимали руки вверх». «Такой прием усиления вокального номера, без двойного дна или дополнительных посылов»,— заверили в управлении.

При этом чиновники отметили, что «в видео попали и высказывания педагога во время репетиции, где она призывала ребят быть активнее». «Уверены, что они не были направлены на ущемление кого-то из ребят»,— говорится в сообщении управления. Однако «сотруднику указали, что необходимо внимательнее выбирать слова и корректнее общаться с учениками».

Сама видеозапись появилась в социальных сетях в начале этой недели. На ней видно, как женщина призывает учеников поднимать руку под слова «Я русский», а затем спрашивает их: «Ну, что вы все вообще нерусские?» Когда кто-то из детей отвечает «нет», женщина говорит: «Я понимаю, что кто-то нерусский, но граждане или нет? Нет? Лучше тогда эмигрировать». При этом педагог оговаривается, что это «нисколько не говорит о вашей национальности». «Смысл в том, что он гражданин Российской Федерации, коими вы все являетесь, я надеюсь»,— указывает она. В конце женщина призывает: «Что у нас мало так патриотов здесь, да, сидят, оказывается? Поднимайте руки вверх! „Я русский! “ Толчок должен быть в небо, в НАТО!»

Видеозапись репетиции школьников вызвала резонанс в интернете. Издание Inkazan сообщило, что депутат Госсовета Татарстана Рамиль Тухватуллин обратился в министерство образования и науки Татарстана за разъяснениями, «почему это произошло и насколько это соответствует духу патриотизма в нашей многонациональной стране».

Напомним, под псевдонимом Shaman выступает 31-летний Ярослав Дронов. Песню «Я русский» он выпустил в июле 2022 года (у ролика на YouTube 29 млн просмотров). 22 февраля 2023 года господин Дронов спел эту песню на патриотическом митинге-концерте в Москве «Слава защитникам Отечества!».

В конце февраля этого года Shaman сообщал, что на него было написано заявление в МВД о проверке песни «Я русский» на экстремизм и разжигание межнациональной розни. «Мою песню „Я русский“ знают, любят и поют представители совершенно разных национальностей, населяющих нашу страну. Для каждого из них, говорящих и думающих на русском языке, утверждение „Я — русский“ означает принадлежность к нашей общей истории, великой культуре и духовное родство с миллионами других сограждан, считающих Россию своей Родиной»,— объяснил тогда господин Дронов.

„Ъ“ обратился за комментарием к директору лицея №186 Азиту Замалдинову. Он подтвердил, что в его школе «репетиция была», однако саму видеозапись он назвал «неправдивой».

«Номер интересный. Готовились к мероприятию „Большая перемена“ и выиграли мы ее. Патриотическому воспитанию уделяем особое внимание»,— сказал он „Ъ“. Господин Замалдинов добавил, что сам конкурс состоялся еще в феврале.

Он отрицает, что сотрудник его школы говорил детям, что если они не граждане России, то должны «эмигрировать». «Глупости это»,— сказал директор лицея. Он считает, что видеозапись в интернете «смонтированная». «21 век: кому интересно, тот в своих целях использовал»,— подчеркнул он.

По данным Минобрнауки Татарстана, в лицее №186 учатся 2631 школьник, из них 14 — иностранные граждане.

Кирилл Антонов