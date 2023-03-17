На Кубани создадут отдел информационной безопасности молодежи

В Краснодарском крае на базе Центра гражданского воспитания в мае планируют открыть отдел информационной безопасности молодежи. По словам замглавы региона Анны Миньковой, он поможет жестче реагировать в интернете на любые провокации. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Мы должны пресекать любые попытки вовлечь детей в деструктивные течения. В прошлом году заблокировали 15 тысяч запрещенных сайтов, постов и материалов с призывами к беспорядкам»,— сказала Анна Минькова, подчеркнув необходимость вовлечения детей в развивающую деятельность.

По ее словам, за 2022 году на Кубани на 9% снизилась детская преступность — с 869 до 789 и на столько же — с 824 до 749 — количество детей, совершивших преступления. Удельный вес подростковой преступности в общем массиве составил 2,2%, что существенно ниже показателей в целом по России и в Южном федеральном округе.

Анна Минькова поручила усилить информирование подростков о детском телефоне доверия (8(800)2000-122). В прошлом году на горячую линию обратились почти 20 тыс. раз.

Татьяна Ручкина

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