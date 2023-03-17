Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Челябинске выросла на 21,7%

В марте средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Челябинске составила 15,7 тыс. руб. Это на 21,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом по итогам исследования рынка 39 городов с численностью населения от 500 тыс. человека, а также Московской и Ленинградской областей сообщают эксперты «Циан. Аналитики».

Средняя стоимость аренды двухкомнатных квартир в Челябинске за год увеличилась на 22,5%, до 21,8 тыс. руб. В целом по России динамика ставок на такое жилье составила 4,9%.

Среди проанализированных городов и регионов наиболее ощутимо средняя стоимость аренды однокомнатных квартир за год выросла во Владивостоке (+54,8%), Хабаровске (+24,2%) и Кемерово (+23,9%). Не изменились ставки съема жилья в Краснодаре и Пензе. Снизились ставки аренды на однокомнатные квартиры в Санкт-Петербурге (-12,1%), Москве (-11,6%), Ленинградской (-8,6%) и Московской (-5,5%) областях.