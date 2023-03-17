Потерпевший по делу о «полицейском рабстве» татарстанцев требует с МВД 1,2 млн рублей

Идрис Садыков, ставший потерпевшим в деле о «полицейским рабстве», требует от МВД 1,2 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Об этом заявил юрист Андрей Сучков, передает «Бизнес Onlinе».

По его словам, дело о компенсации Нурлатский райсуд рассмотрит 31 марта.

Напомним, приговор экс-полицейскому Динару Гафиятову вынесли в прошлом году. Ему дали 4,5 года колонии общего режима. Он был признан виновным по делу о «полицейском рабстве». В частности,с уд установил, что в 2019 году он увез господина Садыкова в Аксубаевский район, принуждая его работать на ферме собственного отца. Его там избивали, а за отказ чистить туалет ошпарили руки кипятком. Позже ему удалось сбежать.

"Ъ-Казань"