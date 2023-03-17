Ферма и точка

Как выяснил «Ъ-Прикамье», немецкая компания Sostmeier, продававшая в Перми грузовики Mercedes-Benz, сдала в аренду этот бизнес пермской компании «Ливерпуль». При этом инвестор из ФРГ продолжает управлять дилерским центром по продаже легковых авто. Эксперты считают, что сохранять присутствие, но избавиться от части недвижимости, чтобы снизить расходы — наиболее оптимальный вариант, который могла выбрать немецкая компания в сегодняшних условиях.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Зостмайер Автомобили» (дилер легковых Mercedes-Benz в Перми) и ООО «Евротрак Пермь» (дилер грузовых авто Mercedes-Benz в Перми), подконтрольные немецкой транспортной компании Sostmeier Transport & Logistics, с 10 марта находятся в процессе реорганизации. По данным «СПАРК-Интерфакс», к ООО «Евротрак Пермь» присоединяется ООО «Зостмайер».

В свою очередь, ООО «Зостмайер Автомобили» меняет прописку: перерегистрируется из Пермского округа (п. Ферма, ул. Железнодорожная, 13) в город Пермь.

В то же время по указанному в поселке Ферма адресу зарегистрировалось 6 февраля другое юрлицо, ранее «базировавшееся» в Перми — ООО «Ливерпуль». Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», еще в декабре 2022 года к ООО «Ливерпуль» перешел домен eurotruck-perm.ru, ранее принадлежащий ООО «Зостмайер Автомобили».

ООО «Зостмайер» было зарегистрировано в 1997 году. Компания является официальным представителем Sostmeier Transport & Logistics в России, осуществляет транспортные грузоперевозки и оказывает логистические услуги. Единственный учредитель общества — компания Sostmeier Internationale Spedition Osteuropa Verkehre GmbH. Управляющим ООО является Хольгер Вернер. Выручка общества за 2021 год составила 86,1 млн руб., чистый убыток — 5,5 млн руб.

«Евротрак Пермь» компания Sostmeier учредила в 2003 году. Сейчас немецкой компании принадлежит только 0,49% в уставном капитале этого общества, остальные доли распределены между тремя физическими лицами: господином Вернером (19,9%), Яной Зостмайер (44,78%) и Мари-Кристин Зотта (34,83%). «Евротрак Пермь» — официальный дилер малотоннажных и грузовых автомобилей Mercedes-Benz в Пермском крае. Как и «Зостмайер», компания на данный момент раскрыла финансовые показатели только за 2021 год: выручка — 238,1 млн руб., чистая прибыль — 6,2 млн руб.

ООО «Ливерпуль» было зарегистрировано в 2019 году. Обществом руководят генеральный директор Кирилл Кордон и коммерческий директор Иван Шакиров. Единственным владельцем ООО выступает господин Кордон.

По информации на этом сайте и в соцсетях компании «Евротрак Пермь», под управлением ООО «Ливерпуль» она теперь занимается дилерством и сервисным обслуживанием грузовых и малотоннажных автомобилей не только Mercedes-Benz, но и брендов Scania, Volvo, DAF и MAN, а также поставкой запчастей к ним. ООО «Ливерпуль» о финансовых результатах за 2022 год уже отчиталось. Выручка общества составила 1,6 млрд руб. (в 2021-м — 280,7 млн руб.), чистая прибыль — 169,1 млн руб. (годом ранее 892 тыс. руб.).

По словам источника, знакомого с ситуацией, после того как ведение бизнеса осложнилось из-за санкций, компания Sostmeier сдала помещения в поселке Ферма в аренду ООО «Ливерпуль» и перевела своих работников туда. Предполагается, что в дальнейшем «Ливерпуль» выкупит актив. Когда произойдет сделка и во сколько она оценивается, собеседнику неизвестно.

Другой информированный источник рассказал, что в дилерских центрах, подконтрольных немецкой компании, не осталось автомобилей в наличии — ни грузовых, ни легковых в «МБ-Савино», их параллельным импортом компания не занимается. Однако полностью сворачивать бизнес в Пермском крае, по данным собеседника, она не собирается. В частности, автосалон «МБ-Савино», в отличие от дилерского центра «Евротрак», продавать не планируется. Сейчас он продолжает оказывать сервисные услуги и обслуживает автомобили не только Mercedes-Benz, но и других брендов.

Хольгер Вернер не ответил на звонок по известному редакции номеру телефона. В офисе «Ливерпуля» подтвердили «Ъ-Прикамье» факт аренды бизнеса.

Весной 2022 года на фоне спецоперации РФ на Украине компания Mercedes-Benz, как и ряд других крупных зарубежных автоконцернов, прекратила поставки автомобилей в Россию, а осенью продала свой завод в Подмосковье и имущество российскому дилеру марки ГК «Автодом».

Второй дилер Mercedes-Benz в Прикамье — «Телта-МБ» сейчас сдает свой автосалон по ул. Крисанова, 4, в Перми в аренду музею современного искусства PERMM, который до конца года планирует перевезти туда экспозицию из торгового центра «Сатурн-Р» на бульваре Гагарина, 24.

Автомобильный консультант, член совета директоров ГК «ИЮЛЬ авто» (Lada, автомобили с пробегом, Челябинск) Алексей Деткин считает проводимую Sostmeier Transport & Logistics оптимизацию бизнеса в Прикамье разумным решением. «Совсем уходить с рынка для них нецелесообразно. Автомобили Mercedes-Benz сейчас официально в РФ не продаются, но работу логистической компании, вероятно, каким-то образом выстроить можно. К тому же у них здесь довольно сильная команда, зачем ее терять? — рассуждает господин Деткин.— В то же время если немецкая компания будет сохранять за собой все свои площади в регионе, а они у нее немаленькие, то ей придется нести большие расходы на их содержание, при этом такого дохода, как раньше, они в настоящий момент приносить не будут. Так что недвижимые активы действительно лучше реализовать, если есть такая возможность, или хотя бы сдать в аренду. Думаю, “Зостмайер” выбрал самый оптимальный вариант в сегодняшних условиях».

Екатерина Артемова, Вячеслав Суханов