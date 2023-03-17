В 2022 году в органах власти Кубани зафиксирован двукратный рост количества киберинцидентов

На Кубани в 2022 году по отношению к 2021 году количество киберинцидентов, зарегистрированных в Центре мониторинга событий информационной безопасности Краснодарского края, увеличилось в два раза и достигло почти 2 млрд событий. Об этом заместитель начальника отдела по информационной безопасности департамента информатизации и связи Краснодарского края Алексей Алтухов сообщил на круглом столе «Цифровизация бизнеса: риски и возможности», прошедшем в ИД «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

«В рамках текущих реалий мы наблюдаем рост кибератак, в том числе на органы власти. Если в 2021 году зафиксировали 1 млрд событий, то в 2022 уже порядка 2 млрд событий. В целом кибербезопасность — не та отрасль, которая приносит деньги бизнесу, но та отрасль, которая позволяет их сохранить»,— подчеркнул Алексей Алтухов.

По свидетельству эксперта, импортозамещение является одним из ключевых направлений в области кибербезопасности. «В настоящее время в органах власти проводится работа по импортозамещению офисного, системного программного обеспечения на отечественные аналоги. Органы власти призывают это делать и коммерческие организации»,— сообщил господин Алтухов.

Он также напомнил, что в марте 2022 года вступил в силу Указ Президента РФ «О мерах обеспечения технологической независимости и безопасности критической информационной структуры». «К критической информационной структуре относится в том числе и банковская сфера, и здравоохранение. С 1 января 2023 года органам власти и всем организациям, которые являются частью критической инфраструктуры, запрещено использовать иностранное программное обеспечение и оборудование»,— отметил господин Алтухов. Он считает, что на рынке много качественных отечественных разработок — необходимо лишь выбрать систему, которая подходит конкретному заказчику.

«В настоящее время есть некоторый дефицит квалифицированных специалистов на рынке в данной сфере. Для этого в крае реализуется программа целевого обучения, в рамках которого коммерческие организации, органы власти могут заключать с перспективными студентами договоры о целевом обучении специалистов по направлению кибербезопасности и за счет бюджета обучать их, а потом трудоустраивать по специальности»,— резюмировал эксперт.

Маргарита Синкевич

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